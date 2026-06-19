Makara devrilen iskele çöktü; 2 ölü, 2 yaralı
Kütahya'da inşaat halindeki bir binada makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 4 işçiden 2'si hayatını kaybetti, 2 işçinin tedavisi sürüyor.
İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Kütahya'da inşaat halindeki binada makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 işçiden Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Abdullah Kaya (60) ve Mustafa Olgun'un (46) tedavisinin sürdüğü belirtildi.