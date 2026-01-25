Kütahya'da öğrenciler yararına sucuk festivali

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki eğitim dernekleri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kocayayla Sucuk Festivali' yüzlerce kişiyi bir araya getirirken; gelirinin öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi.

Domaniç Kaymakamlığı ve Domaniç Belediyesi'nin destekleriyle Domaniç Yükseköğrenim Hizmetleri Derneği, Domaniç 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Derneği ile Domaniç Spor Kulübü tarafından 'Kocayayla Sucuk Festivali'nin 2'ncisi gerçekleştirildi. Geliri öğrencilere burs olarak verilecek festival, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde düzenlendi. Festivale, çevre il ve ilçelerden yüzlerce kişi katıldı. Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, ilçenin sahip olduğu doğal güzelliklerin turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Festivalin hem öğrencilere destek olmak, hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirten Domaniç Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Eczacı Oktay Kadıoğlu, beklenenin üzerinde bir katılım olduğunu ifade etti.

Festivale katılanlar sucuk ekmek alarak derneklere katkıda bulunurken, kar manzarası eşliğinde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.