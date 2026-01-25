Haberler

Kütahya'da öğrenciler yararına sucuk festivali

Kütahya'da öğrenciler yararına sucuk festivali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Domaniç ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kocayayla Sucuk Festivali, öğrencilere burs sağlamak amacıyla yapıldı ve yüzlerce kişi katıldı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki eğitim dernekleri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kocayayla Sucuk Festivali' yüzlerce kişiyi bir araya getirirken; gelirinin öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi.

Domaniç Kaymakamlığı ve Domaniç Belediyesi'nin destekleriyle Domaniç Yükseköğrenim Hizmetleri Derneği, Domaniç 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Derneği ile Domaniç Spor Kulübü tarafından 'Kocayayla Sucuk Festivali'nin 2'ncisi gerçekleştirildi. Geliri öğrencilere burs olarak verilecek festival, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde düzenlendi. Festivale, çevre il ve ilçelerden yüzlerce kişi katıldı. Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, ilçenin sahip olduğu doğal güzelliklerin turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Festivalin hem öğrencilere destek olmak, hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirten Domaniç Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Eczacı Oktay Kadıoğlu, beklenenin üzerinde bir katılım olduğunu ifade etti.

Festivale katılanlar sucuk ekmek alarak derneklere katkıda bulunurken, kar manzarası eşliğinde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım

Normal olmadığını kendi de kabul etti! Ünlü oyuncudan ilginç sözler
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

İşte Asprilla'nın Galatasaray'a maliyeti
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza