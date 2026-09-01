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Hamile sevgilisine şiddet zanlısı tutuklandı

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Kütahya'da bir sokakta hamile kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kütahya'da bir sokakta hamile kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aİle İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvuran 3 aylık hamile R.Ö. (25), bir yıldır birlikte yaşadığı Y.K'nin (26) kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayette bulundu.

Genç kadın ifadesinde, Meydan Mahallesi Delil Sokak'ta çıkan tartışmada Y.K'nin karnına tekme atıp yumruk vurarak darbettiğini ve tehdit ettiğini ileri sürdü.

İfade üzerine polislerce gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli Y.K, sevgilisinin iddialarını kabul etmedi.

Hakkında 10 suç kaydı bulunan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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