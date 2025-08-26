Kütahya'da Güneş Etkisiyle Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde sürücüsünün gözünün güneşten etkilenmesi sonucu otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde otomobil, sürücüsünün gözünün güneşten etkilenmesi sonucu tarlaya uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Emet- Hisarcık karayolu İğdeköy eski mezarlık mevkisinde meydana geldi. Adem K. yönetimindeki 26 HA 371 plakalı otomobil, sürücüsünün gözünün güneşten etkilenmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Adem K. ile yanında bulunan Havva K. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adem K. ve Havva K., Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ercan KOLKU/EMET,(Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
