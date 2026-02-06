Kütahya'da Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" ve "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmalarının il finali yapıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki programa Kütahya ve ilçelerinden gelen imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu öğrencileri katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, yarışmalara katılan öğrencileri tebrik etti.

Yarışmanın önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğer Kur'an ve sünneti hayatımıza tam anlamıyla tatbik edersek hem bu dünyada hem de öbür dünyada saadete ermiş oluruz. Başımız dik olur. Bizler hayatta her zaman doğru yüke ve o yükü doğru yola talip olmalıyız. Eğer yükümüz ve yolumuzu doğru seçmişsek işte bu bizi diri tutar. Bu gençlerimizin her biri inşallah geleceğimizin, yarınımızın umudu olacaklar. Allah gençlerimizin, çocuklarımızın yollarını, istikametlerini, bahtlarını hayırlı eylesin."

Yarışmaların kaybedeninin olmadığını da kaydeden Yılmaz, "Bu yarışmaların güzelliği vardır. Sizler bizim gözümüzde zaten birincisiniz. Annelerinizin, babalarınızın gözünde zaten birincisiniz. Bu yarışmanın kazananı sizlersiniz. Rabbim sayınızı artırsın." diye konuştu.

Programın sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.