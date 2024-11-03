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12 adrese eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı

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Kütahya'da 3'ü masaj salonu olmak üzere 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen işletmelerde kamera sistemleri tespit edilirken aramalarda, 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı, 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, fuhşa teşvik ve aracılık suçları kapsamında 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme ve zorlama' suçları kapsamında çalışma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 9 şüphelinin, kadınları fuhşa zorladıklarını tespit eden ekipler, harekete geçti.

3'Ü MASAJ SALONU 12 ADRESE BASKIN

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 3'ü masaj salonu olmak üzere 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

10 KADIN KURTARILDI

Öte yandan, operasyon düzenlenen işletmelerde kamera sistemleri tespit edildi. Fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarılırken, 3'ü kadın 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

12 adrese eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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