Kütahya'da Ev ve Samanlıkta Yangın

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki ev ile bir samanlıkta etkili olan yangın söndürüldü.

Köpenez köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki eve ve samanlığa sıçradı.

Alevler yükseldiğini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatte söndürdüğü yangında, söz konusu evler ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.