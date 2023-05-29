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Elektrikli bisiklet devrildi; sürücüsü öldü, karısı yaşam savaşı veriyor

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Kütahya'da elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 90 yaşındaki sürücü öldü, karısı ise yaralandı.

Kütahya'da Mahmut Uzdaş'ın (90) kullandığı elektrikli bisiklet, Mecidiye Mahallesi'ndeki rampada kontrolden çıkarak devrildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Elektrikli bisiklet devrildi; sürücüsü öldü, karısı yaşam savaşı veriyor

EŞİ YARALANDI

Yaralanan eşi Hatice Uzdaş (70), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrikli bisiklet devrildi; sürücüsü öldü, karısı yaşam savaşı veriyor

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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