Haberler

22 yaşındaki Mustafa, motosiklet kazasında öldü

22 yaşındaki Mustafa, motosiklet kazasında öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tavşanlı'da motosiklet, önünde giden elektrikli araca çarptı; sürücü Mustafa Ertürk hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde önünde giden elektrikli araca çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Ertürk (22), hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Tavşanlı-Kütahya kara yolunda meydana geldi. Mustafa Ertürk kullandığı 43 ADT 498 plakalı motosiklet, önünde giden N.K. idaresindeki elektrikli dört tekerlekli araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede N.K.'nin yaralandığı, Ertürk'ün ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı N.K., ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa Ertürk'ün cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar

İşte Oğuzhan Uğur'un gözaltı gerekçesi! Suçlamalar hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında

Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Tom holland’dan frikik önlemi: Eşi Zendaya’yı son anda kurtardı!

Tom holland’dan frikik önlemi: Eşi Zendaya’yı son anda kurtardı!
İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü

İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü
Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın

Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın
Ahbap soruşturmasında bomba Haluk Levent itirafı: Dernek hesaplarını bakın ne için kullanmış

Bomba Haluk Levent itirafı: Dernek hesaplarını bakın ne için kullanmış
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'dan Salah paylaşımı

Tüm dünya bu transferi konuşur! Süper Lig devinden Salah paylaşımı