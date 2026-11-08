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Kütahya'da el arabalı Tevfik Karayüz, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

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Kütahya'da el arabalı Tevfik Karayüz, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
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Kütahya-Tavşanlı kara yolu Bölcek Kavşağı'nda el arabasıyla karşıya geçmek isteyen Tevfik Karayüz'e (52) hafif ticari araç çarptı. Karayüz hayatını kaybetti; kazanın ardından aynı yolda bir otomobil trafik ekip otosuna çarptı, sürücü yaralandı.

KÜTAHYA'da el arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen Tevfik Karayüz (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Bölcek Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Etem Ç. yönetimindeki 43 AS 713 plakalı hafif ticari araç, üç tekerlekli el arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen Tevfik Karayüz'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karayüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Karayüz'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü İsmail Etem Ç. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

POLİS EKİBİNE ÇARPTI

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan yolda, 54 TN 102 plakalı otomobil, tedbir için konulan dubalara, ardından da park halindeki trafik ekip otosuna çarptı. O sırada önceki kazanın tutanağını hazırlayan polis ekipleri, gelen otomobili fark ederek son anda yaralanmaktan kurtuldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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