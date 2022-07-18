Kütahya'da dün çalınan motosiklet, sahibinin kullandığı otomobille çarpıştı - Haberler

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Kütahya'da dün çalınan motosiklet, sahibinin kullandığı otomobille çarpıştı

AA - Alibey Aydın - Güncel
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Kütahya'da dün çalınan motosiklet, sahibinin kullandığı otomobille çarpıştı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün çalınan motosiklet, sahibinin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün çalınan motosiklet, sahibinin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kıbrıs gazisi Süleyman Güneş (69) yönetimindeki 43 HE 253 plakalı otomobil, Ulucami Mahallesi'nde M.Y'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazaya karışan plakasız motosiklet üzerinde yaptıkları incelemede, otomobil sürücüsü Güneş'in bir gün önce evinin önünden çalınan motosikleti olduğu tespit edildi.

Süleyman Güneş, gazetecilere, pazara gitmek için otomobiliyle evden çıktığını, 3 Eylül Caddesi'ne döndüğü sırada bir motosikletin kendi aracına çarptığını söyledi.

Çarpıştığı motosikletin bir gün önce çalınan motosikleti olduğunun anlaşıldığını belirten Güneş, "Motosikletim bir gün önce gece evin önünden çalınmıştı. Sonra bugün çarpıştığımız motosikletin bana ait olduğunu öğrendim. Motosikletimi hemen tanıyamadım çünkü üzerinde bazı değişiklikler yapmışlar, kılıf geçirmişler ve bazı yerlerini sökmüşler." diye konuştu.

Motosikleti çaldığı öne sürülen M.Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

AA / Alibey Aydın - Güncel

Motosiklet Tavşanlı Kütahya Güneş Güncel Haberler

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