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Kütahya’da DMD hastası Metehan için farkındalık etkinliği düzenlendi

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Kütahya'da 4 yaşındaki DMD hastası Metehan Selvi için yardım standı ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kütahya'da 4 yaşındaki DMD hastası Metehan Selvi için yardım standı ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Kadir ve Ümran Selvi çiftinin DMD hastası oğulları Metehan'ın tedavisine destek amacıyla yardım standı açıldı.

Çocuklar için oyun parkurlarının kurulduğu ve çeşitli ikramların yapıldığı etkinliğe çok sayıda vatandaş aileleriyle katılarak Selvi ailesine destek verdi.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, DMD hastalığına dikkati çekmek ve Metehan ile diğer DMD hastası çocuklara destek olmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye bahçesinde anlamlı günü farkındalığa dönüştürmek istediklerini belirten Ertekin, "Metehan kardeşimizin standını buraya kurarak kampanyaya katkı sunmayı hedefledik. Kütahyalı hemşehrilerimizden hem Metehan'a hem de bu durumda olan diğer tüm hasta evlatlarımıza destek olmalarını rica ediyorum." dedi.

Metehan'ın babası Kadir Selvi de etkinliğin yalnızca yardım toplamak amacı taşımadığını, DMD hastalığının tedavisine ilişkin kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Metehan'ın tedavisi için ihtiyaç duyulan ilacın bulunduğunu ancak yüksek maliyeti nedeniyle tedaviye ulaşmakta güçlük yaşadıklarını dile getiren Selvi, şunları kaydetti:

"Bu hastalığın artık bir ilacı var ancak maliyeti 3 milyon dolar. Çocuklarımız çok zor durumda. Metehan buradaki parka bile arkadaşının desteğiyle, büyük zorlukla çıkabildi. İlacımız var, tek amacımız sesimizi duyurup bu tedaviye ulaşabilmek."

Kampanyada yüzde 70 seviyesine ulaştıklarını belirten Selvi, "Şehrimizin vicdanlı insanı, maaşlı çalışanı ve küçük esnafı sayesinde kampanyamızda yüzde 70'e ulaştık. Ancak zamanımız daralıyor." ifadelerini kullandı.

Selvi, kampanyanın tamamlanabilmesi için Kütahya'daki iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve derneklere de çağrıda bulundu.

Özellikle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş insanlarının kampanyaya destek vermesini isteyen Selvi, "Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş insanlarımızın, STK ve derneklerimizin artık Metehan'ı görmesini istiyoruz. Sürecin kendiliğinden bitmesini beklemek yerine, bu kampanyayı el birliğiyle bitirmelerini rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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