Kütahya'da geleneksel çocuk iftarı düzenlendi

Kütahya'da Genç İyilik Hareketi Derneği tarafından dezavantajlı çocuklar için düzenlenen iftar programında, hayırseverler ve çocuklar aynı sofrada bir araya geldi. Dernek başkanı Hakan Özkul, Ramazan ayında düzenledikleri iftarla çocuklara Ramazan bilincini kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kütahya'da Genç İyilik Hareketi Derneği öncülüğünde dezavantajlı çocuklar için düzenlenen iftar programında hayırseverlerle çocuklar aynı sofrada bir araya geldi.

Kentteki bir davet salonunda düzenlenen programa, yetim ve dezavantajlı çocuklar, onların yakınları ile hayırseverler katıldı.

Dernek Başkanı Hakan Özkul, gelenek haline getirdikleri çocuk iftarını yeniden düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Derneğin yaklaşık 2 yıldır faaliyette olduğunu ve genellikle dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Özkul, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında da çocuk iftarı düzenleyerek çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Programımıza yaklaşık 400 kişi katılıyor. Amacımız çocuklara ramazan bilincini kazandırmak. Bu konudaki farkındalıklarını artırmak."

Özkul, program kapsamında aynı zamanda hayırseverlerin destekleriyle temin ettikleri bayramlıkları da çocuklara dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Program, oyunların oynanması ve çocuklara çeşitli ikramlıklar ile hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
