Kütahya'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Kütahya'da kontrolden çıkarak devrilen tırın kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Samet B, yönetimindeki 03 ADA 652 plakalı çekici ve buna bağlı 03 VV 172 plakalı dorse, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Toprak alana savrularak devrilen ve ters dönen araçta sürücü, kabinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Samet B'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Samet B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
