Kütahya'da Devrilen Otomobilde Sürücü ve Eşi Yaralandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde sürücü Adem K. ve eşi Havva K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, tarlaya devrilen otomobil sürücüsü ile eşi yaralandı.

Kaza, Emet Hisarcık-Emet Karayolunun İğdeköy Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Emet istikametinden Hisarcık ilçesine seyreden

Adem K. yönetimindeki 26 HA 371 plakalı otomobil, Hisarcık-Emet kara yolu İğdeköy mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü Adem K. ile Havva K, sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel
