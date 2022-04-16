Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

AA - Ergün Caran - Güncel
 - Güncelleme:
Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İsmail Doğan idaresindeki 31 HY 910 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Gediz kara yolu Eskigediz beldesi yakınında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Doğan ile araçtaki Emine Doğan, Mert, Filiz, Beren Zümra, Tufenur ve Enes Tomata sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ergün Caran - Güncel

İsmail Doğan, Eskigediz, Tragger, Kütahya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title