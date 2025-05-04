Kütahya'da Devriilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ali Aldemir'in kullandığı otomobil, virajı alamayarak devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ali Aldemir (75) idaresindeki 43 PC 557 plakalı otomobil, Göktepe mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce devrilen aracın içinden çıkarılan yaralı sürücü, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel