Haberler

Sobadan çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sobadan çıkan yangını itfaiye söndürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Bölücek Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki depoda odun sobasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler bahçedeki malzemeleri sardı fakat ekipler yangını eve sıçratmadan söndürdü.

KÜTAHYA'da bir evin bahçesindeki tek katlı depoda odun sobasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde depo olarak kullanılan tek katlı binada çıktı. Depodan yükselen yükselen alevler, bahçedeki tahta palet ve kontrplakları sardı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını eve sirayet etmeden söndürdü. Yapılan ilk incelemede, yangının odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
'Proje okullarında mülakat' iddiasına yanıt

"Proje okullarında mülakat" iddiasına çok net yanıt
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

Süper Lig devine 1.94'lük kule