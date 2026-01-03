Haberler

Kütahya'da depo olarak kullanılan ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Kütahya'da depo olarak kullanılan ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Kütahya'nın Gazi Kemal Mahallesi'nde depo olarak kullanılan 3 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebini araştırmak için çalışma başlatıldı.

Kütahya'da depo olarak kullanılan 3 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Kemal Mahallesi 2. Banka Sokak'ta depo olarak kullanıldığı öğrenilen 3 katlı ahşap evin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
