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Kütahya'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

20 Aralık 2023 13:17 Güncelleme: 13:18 Abone Ol

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Tepepınar köyünde Ali Aslan'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede bitişikteki ahşap ev ile odunluğa sıçradı. Gediz Belediyesi ve çevre beldelerden gelen itfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.