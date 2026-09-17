Haberler

Kütahya'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Karşıyaka Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde Selman, Yakup ve Ramazan Önder kardeşlere ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samanlık ve ahır bölümünde başlayan yangın, yapıların ahşap olması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede eve sıçradı.

Yangını fark eden köylüler, ahırdaki hayvanları dışarı çıkarıp itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla söndürülen yangında bir ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
9 gollü maç sonrası Livakovic krizi! Flick'ten olay yanıt

9 gollü maç sonrası olan Livakovic'e oldu
Temizledikleri dersliklerde öğrenci oldular! Kırklareli'nde 2 destek personeli yazılım mühendisliğini kazandı

Sıraları silerken hayal kurdular! Şimdi o sıralarda oturacaklar
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama

Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay

8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay