Kütahya'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Kütahya'nın Yunus Emre Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada bulunan apartman sakinleri güvenli şekilde tahliye edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi Segah Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında binada bulunan apartman sakinleri, ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının ardından çatıda soğutma çalışması yapıldı.
Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.