Kütahya'da Biçerdöver Yangın Çıkardı, Tarla Zarar Gördü

Kütahya'da Biçerdöver Yangın Çıkardı, Tarla Zarar Gördü
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, biçerdöverle hasat sırasında çıkan yangında 3 dönüm tahıl ekili tarla zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası, yetkililer çiftçilere hasat döneminde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, biçerdöverin neden olduğu arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

82. Yıl Mahallesi yakınlarındaki Bağlar Yanı mevkisinde, M.A'ya ait tahıl ekili tarlada biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hisarcık Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangında, yaklaşık 3 dönüm tahıl ekili tarla zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarını koordine eden Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, hasat döneminde yangınlara karşı çiftçilerin dikkatli olması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel
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