Kütahya'da balkondan düşen kadın yaralandı

KÜTAHYA'da 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkondan düşen S.A. (35), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi Şehit Orhan Keskin Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 2'nci katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.A., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

