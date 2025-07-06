Kütahya'da Aşure İkramı

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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Dağıtım etkinliğine AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı da katıldı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Ali Paşa Camisi önünde kurulan stantlarda AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, vatandaşlara aşure ikram etti.

Çınar, gazetecilere, Kütahya'da Emetullah Hanım Vakfı'nın hayır şartı kapsamında aşure dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'de 25 bölge ve 81 ilde aşure dağıtımı yaptığını da hatırlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak'ta bu çalışmaları yürütüyoruz. Dün başlattığımız aşure etkinliğimiz kapsamında bölge illerimizde yaklaşık 20 bin kişiye aşure ikramımız oldu. Kütahya'da da dün, Ulu Camimizin önünde vatandaşlarımıza aşure ikram ettik. Bugün de burada bu ikramımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 4 bin kişilik bir aşure dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız."

Vali Yardımcısı Ovalı da Kütahyalıların muharrem ayını ve aşure gününü kutladı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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