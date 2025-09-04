Haberler

Kütahya'da Asit Yüklü Tanker Devrildi: Şoför Yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, direksiyon kontrolünü kaybeden asit yüklü tanker devrildi. Şoför İbrahim B. ağır yaralanırken, olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri aldı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde devrilen asit yüklü tankerin şoförü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı- Emet karayolu Günlüce köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim B. yönetimindeki 06 DPM 85 plakalı asit yüklü tanker, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan İbrahim B., ilk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgede asit yükü nedeniyle AFAD ve itfaiye ekiplerince güvenlik tedbiri alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
