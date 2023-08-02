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Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları kamerada

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Kütahya il merkezinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Kazaların en çok aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı.

Kütahya il merkezinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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