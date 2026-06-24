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Ambulans, TIR'a arkadan çarptı; hasta öldü, 3 personel yaralı

Ambulans, TIR'a arkadan çarptı; hasta öldü, 3 personel yaralı
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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda hasta nakli yapan ambulansın TIR'a arkadan çarpması sonucu bir hasta hayatını kaybetti, 3 sağlık personeli yaralandı.

KÜTAHYA'da hasta nakli yapan ambulansın TIR'a arkadan çarptığı kazada hasta hayatını kaybetti, 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yaptığı öğrenilen Şükrü Şahin yönetimindeki 41 HZ 258 plakalı ambulans, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle ambulans hurdaya dönerken, sağlık personeli araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ambulans sürücüsü Şükrü Şahin ile sağlık personeli Hilal Tunç ve Ahmet Sarı araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansta bulunan hasta Türkan Davandıoğlu ise kazada hayatını kaybetti. Davanlıoğlu'nun cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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