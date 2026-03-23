Haberler

Kütahya'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil elektrik direğine çarptı. Kaza sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü D.S.'nin (21) 0.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta meydana geldi. D.S.'nin kontrolünü yitirdiği 06 FRE 49 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, sürücü ile yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü D.S.'nin 0.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

