Kaza yapan alkollü sürücü, ağaçlık alana silah saklarken yakalandı

Güncelleme:
Kütahya'da alkollü bir sürücü, önünde giden araca çarptıktan sonra ruhsatsız tabancasını ormana saklamaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da kullandığı otomobille önünde giden otomobile çarpan alkollü A.T., kazanın ardından üzerindeki ruhsatsız tabancayı ormana saklarken yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir kara yolu 16'ncı kilometresinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 34 FDA 529 plakalı otomobil, önünde giden F.Y.A. yönetimindeki 63 DR 400 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen bölge trafik ekiplerini gören sürücü A.T., ağaçlık alana kaçtı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde A.T., ruhsatsız tabancayı saklamaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan A.T.'nin 0,92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
