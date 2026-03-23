Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, elektrik direğine çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

Kütahya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1'i ağır toplam 2 kişi yaralandı. Sürücünün 0.57 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü D.S.'nin (21) 0.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta meydana geldi. D.S.'nin kontrolünü yitirdiği 06 FRE 49 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, sürücü ile yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü D.S.'nin 0.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
