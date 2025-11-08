Haberler

Kütahya'da Ağaçla Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kütahya'da Ağaçla Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Güncelleme:
Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

T.K. idaresindeki 43 FR 863 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan - Güncel
Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
"Cehennem Necati" için yeni karar
Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
