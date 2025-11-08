Kütahya'da Ağaçla Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kütahya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
T.K. idaresindeki 43 FR 863 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.