Kütahya'da 98 kilogram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi
- Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı, tutuklandı
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 valize gizlenmiş 98,74 kilogram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 4 valizin içine gizlenmiş toplam 98,74 kilogram sentetik ecza ham maddesi (pregabalin) bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.??????