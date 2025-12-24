Haberler

Çakmakla oynarken yangın çıkardı

Kütahya'da 6 yaşındaki bir çocuğun çakmakla oynayarak koltuğu tutuşturması sonucu çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, soruşturma başlatıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
