Kütahya'da 4.8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında / Haber eklendi

Kütahya'da 4.8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında yaşanan hafif sarsıntıyla müşteri ve çalışanlar panik içinde dışarı çıkış yaptı.
DEPREM ANI KAMERADA
Haber-Kamera: Kütahya,