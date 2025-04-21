Kütahya'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kütahya'nın Simav ilçesinde 20.24'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, yerin 13,43 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kütahya Valisi Musa Işın, bölgede endişe verecek bir durum olmadığını açıkladı.
Kütahya'da saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kütahya Valisi Işın'dan açıklama
Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24'te, 3.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.