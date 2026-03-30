Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
Real Madrid altyapısında forma giyen 11 yaşındaki David Sanchez, attığı panenka penaltıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcunun soğukkanlı vuruşu ve özgüveni izleyenlerden tam not aldı.
SOĞUKKANLI VURUŞ DİKKAT ÇEKTİ
Genç futbolcunun penaltı anındaki özgüveni ve soğukkanlı vuruşu izleyenlerden tam not aldı. Sanchez'in topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdiği anlar kısa sürede yayıldı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ
Paylaşılan görüntüler futbolseverler tarafından yoğun ilgi görürken, genç yetenek büyük beğeni topladı. Altyapıda sergilediği performansla dikkat çeken David Sanchez, şimdiden geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.