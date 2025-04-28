Kütahya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.45'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.82 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.