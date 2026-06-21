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Kütahya'da 100 öğrenci ve aileleri vakıf hayır şartı kapsamında piknikte buluştu

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Kütahya'da 1803'te kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı'nın vakfiye şartı gereği, burs alan öğrenciler ve aileleri için piknik düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler oyunlar oynayıp uçurtma uçururken, vakıf yetkilileri geleneğin sosyal boyutuna dikkat çekti.

Kütahya'da, Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfının vakfiye şartı gereği, öğrencilerin pikniğe götürülmesi ve harçlıklarının verilmesi geleneği kapsamında piknik düzenlendi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1803'te kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfının vakfiye şartnamesinde yer alan hayır şartını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu hayır şartı kapsamında, bu yıl da Vakıflar Bölge Müdürlüğünden burs alan ortaokul ve lise öğrencileri ile aileleri için Kent Ormanı mesire alanında piknik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler kurulan oyun parkurlarında çeşitli oyunlar oynadı, uçurtma uçurdu.

Etkinlikte katılımcılara ikramlıklar da sunuldu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, yaptığı açıklamada, vakıf hayır şartı gereği öğrencilerle ve aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Program kapsamında öğrencilerle piknik yaptıklarını anlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü binlerce mazbut vakfı temsil ve idare ediyor. Bugün de burada, yüzyıllar öncesinde kurulmuş Yusuf Ağa ve Hasan Paşa Vakıflarımızın, öğrencileri yılda bir sefer pikniğe götürme hayır şartı gereği burada piknik etkinliği düzenledik. Biz de bugün bu gerçekleştiriyoruz."

Ecdadın kurduğu vakıflarla öğrencilerin sadece temel ihtiyaçlarının karşılamasıyla kalınmadığını, aynı zamanda sosyal boyutunun da düşünüldüğünü kaydeden Çınar, "Bizler de Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bizden burs alan 100 ilkokul ortaokul ile lise öğrencilerimiz ve ailelerini burada ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
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