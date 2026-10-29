Kütahya'da 1764 metre rakımlı Yellice Dağı sonbahar renkleriyle görüntülendi

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Kütahya'da 1764 metre rakımlı Yellice Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharın renk tonlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ağaç yapraklarının renk değiştirdiği Yellice Dağı ve çevresindeki bölgede bulunan karaçamların yeşili ile meşe ve çınar ağaçlarının sarı, kızıl ve kahverengi tonları bir arada görüldü.

Bölgedeki Enne Barajı, Demirciören ve çevre köylerde de sonbaharın renkleri doğaya yansıdı.

Yellice Dağı ve çevresi ile baraj ve kırsal alanlardaki sonbahar manzaraları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA