Kütahya'da 17 yaşındaki kızın dairede ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Kütahya'da bir apartman dairesinde 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartman dairesinde Özge Ş'nin (17) ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan genç kızın erkek arkadaşı Emre Muhammed E. (21), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartman dairesinde 29 Nisan'da Özge Ş'nin odada hareketsiz yattığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulunmuş, genç kızın cesedinin olduğu odada ise çok miktarda kan görülmüştü.