Kusra'da Filistinlilere Saldırı ve Gözaltı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve yüzleri maskeli İsraillinin saldırısına uğrayan Filistinliler, daha sonra olay yerine gelen İsrail ordusu tarafından da darbedildiklerini belirtti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin tanık ifadelerine dayandırdığı haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısının ardından bölgeye gelen İsrail ordusu, saldırıya uğrayan Filistinlileri evlerinde alıkoydu.

Alıkonulan Kusra sakini Filistinli, evinin pencere ve kapılarına koruyucu aparatlar takmaya çalıştıkları sırada saldırıya uğradıklarını belirterek, "Önce üç yerleşimcinin bulunduğu bir ATV geldi, 15 dakika sonra da onlarca kişi gelerek evin etrafını sardı ve her yönden eve taş attı." dedi.

Polisi aradıktan 40 dakika sonra İsrail askerlerinin bölgeye gelerek kendilerine eve girmelerini söylediğini aktaran Filistinli, "Askerler birkaç dakika boyunca hiçbir şey yapmadılar, ardından eve iki sersemletici el bombası attılar. Nefes alamıyorduk ve çatıya çıkmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Filistinli, kendisinin ve diğer iki kişinin taş atılması sonucu yaralandığını dile getirdi.

Bölgedeki Filistinlilerin ifadelerine göre, İsrail askerleri, onları 2 saat boyunca evde alıkoyduktan sonra "İsrail ordusunun evi yıkmak istediği" gerekçesiyle evlerini terk etmeye zorladı.

"Ellerimizi arkamıza bağlayıp gözlerimizi bağladılar ve evin içinde bize dayak attılar." diyen bir Filistinli, ardından askerlerin kendilerini ve bazı iş aletlerini bir askeri araca bindirip Duma köyünün girişinde indirdiğini belirterek, "Askerler bizi araçtan indirip silahlarının kabzalarıyla vurarak dövdüler ve 60'a kadar saymamızı, ardından kelepçeleri çıkarmamızı söylediler." şeklinde konuştu.

İsrailli siyasilerden Kusra açıklaması

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kusra beldesine düzenlediği saldırı tepkilere neden olurken, İsrailli siyasilerden de art arda açıklamalar geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, Kusra ve Calud'da Filistinlilere saldıran "isyancı İsraillilerin" İsrail ordusunun görev yapmasını engellediğini savunarak, bu eylemlerin İsrail'in dünyadaki itibarına zarar verdiğini ve "suç niteliğindeki şiddet eylemlerini şiddetle kınadığını" ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının İsrail'in uluslararası imajını zedelediğini kaydederek saldırıyı kınadığını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "aşırı unsurlar tarafından gerçekleştirilen utanç verici ve suç teşkil eden şiddetin kınandığı" ileri sürülerek, bölgeye sevk edilen İsrail ordusu ve polisinin delil topladığı, bu delillerin ceza soruşturmasında kullanılacağı iddia edildi.

Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gösterilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananların Netanyahu ve koalisyon ortaklarının yürüttüğü hükümet politikalarının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahudi terörü Batı Şeria'da İsrail'in güvenliğini tehdit ediyor." diye yazdı.

İsrail polisinden açıklama

İsrail ordusunun bölgede hiçbir İsrailliyi gözaltına almamasına gelen tepkiler üzerine İsrail Polisi de açıklama yaptı.

Olay yerine polis ekiplerinin ulaştığı, arama yaptığı ve saldırıyı düzenleyen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dağıtıldığı belirtilen açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin tespiti için çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen İsraillilerin mahkemeye çıkarılmasının amaçlandığı savunuldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kusra'ya şiddetli saldırı düzenlemişti

Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve yüzleri maskeli İsrailli, kamyon kasalarında gelerek Kusra beldesine baskın düzenlemişti.

Bir evi abluka altına alan İsraillilerin saldırısı sonucu evdeki Filistinliler yaralanırken bölgedeki diğer Filistinliler evlerinde mahsur kalmıştı.

Olay yerine gelen İsrail ordusunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden hiçbirini gözaltına almaması tepki çekmişti.

Kaynak: AA