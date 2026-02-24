Haberler

Kuşadası'nda tekneye eşlik eden yunuslar görüntülendi

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde teknesiyle gezintiye çıkan Mehmet Yıldız, karşılaştığı yunusların tekneye eşlik etme anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunusların tekneye eşlik etmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Güzelçamlı açıklarında teknesiyle gezintiye çıkan Mehmet Yıldız, yunuslarla karşılaştı.

Yıldız, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüde, yunusların denizde ilerleyen tekneye bir süre eşlik etmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
500

