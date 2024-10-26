Kuşadası'nda Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı bölgesinden 3 kaçak göçmen olduğunu fark etti. Kaçak göçmenlerin yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan 3 kaçak göçmenin çantalarında palet, şnorkel, dalış elbisesi ve dalış regülatörü gibi çeşitli deniz malzemeleri geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel