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Kuşadası'nda Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 3 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye hazırlanan 3 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, göçmenlerin çantalarında dalış malzemeleri buldu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığındaki 3 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı bölgesinden 3 kaçak göçmen olduğunu fark etti. Kaçak göçmenlerin yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan 3 kaçak göçmenin çantalarında palet, şnorkel, dalış elbisesi ve dalış regülatörü gibi çeşitli deniz malzemeleri geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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