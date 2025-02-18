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Kuşadası'nda Yeni Bitki Türü Keşfedildi: Campanula X kusadasiensis

Kuşadası'nda Yeni Bitki Türü Keşfedildi: Campanula X kusadasiensis
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde keşfettiği yeni bitki türüne 'Campanula X kusadasiensis' adını verdi. Bu endemik tür, yumuşak tüylü gövde ve morfolojik farklılıklarıyla dikkat çekiyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde keşfederek literatüre kazandırdığı yeni bitki türüne "Campanula X kusadasiensis" (Kuşadası çanı) adını verdi.

Prof. Dr. Emine Alçıtepe, yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projede, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer ile Dilek Yarımadası'nda araştırma yaptıklarını belirtti.

Yarımadaya özgü endemik bir tür olduğunu tespit ettikleri bitkiye "Campanula X kusadasiensis" (Kuşadası Çanı) adını verdiklerini dile getiren Alçıtepe, çalışmalarının "Acta Botanica Caucasica" adlı dergide yer alarak dünyaya tanıtıldığını kaydetti.

Literatüre kazandırılan bitkinin melez bir tür olduğuna işaret eden Alçıtepe, bitkinin yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huniye benzer taç şekli gibi morfolojik farklılıklarıyla türünün diğer üyelerinden ayrıştığını vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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