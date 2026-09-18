Haberler

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Güncelleme:
+49 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Davutlar Mahallesi'nde bulunan adreslere dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda F.C. (36), R.G. (24) ve Ş.S. (26) gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada; 1 kilo 100 gram metamfetamin, paketlenmiş halde satışa hazır 2,5 gram metamfetamin, 29 Lyrica hap, hassas terazi, bong aparatı ve 14 tane de 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamarat’tan ihracatçı ve tüccarlara fındık fiyatı çağrısı: Üreticinin emeğini gözetin

Ak Partili isimden ihracatçı ve tüccarlara net çağrı! "Emeği gözetin"
Kadir İnanır'ın yakınları şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize

Kadir İnanır'ın yakınları şokta! Dedesinden kalan mirası bile...

Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı delirten haber
İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı

Yüzyıllık eserler için korkutan anlar: Floransa'yı fırtına vurdu
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım

Kocasını tanımayan yok! İstanbul için yaptığı paylaşım olay oldu