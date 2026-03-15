Aydın'da 3 deniz kaplumbağası cansız halde sahile vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, vatandaşlar tarafından fark edilen iki ayrı noktada 'caretta caretta' ve 'yeşil deniz' cinsi üç deniz kaplumbağası cansız bulundu. EKODOSD yetkilileri, kaplumbağaların trol teknelerinin ağlarına takılarak boğulduğunu açıkladı.

Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda gezen vatandaşlar, sahilde iki ayrı noktada cansız deniz kaplumbağalarını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Plaja gelen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, "caretta caretta" ve "yeşil deniz" cinsi deniz kaplumbağalarının denizde dış etkenler nedeniyle zarar gördüklerini tespit ettiklerini belirtti.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların trol teknelerinin deniz tabanı boyunca sürüklediği ağlara takıldıkları için su yüzeyine çıkıp nefes alamadıklarını ve bu nedenle boğulduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
