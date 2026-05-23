Kuşadası'nda Türk bayrağını kepenkten söken kişiye adli kontrol

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dükkanın kepenginde asılı olan Türk bayrağını söktüğü için gözaltına alınan M.Y. (43), adliyede akli dengesi yerinde olmadığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 03.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki dükkanın kepenginde asılı olan Türk bayrağı, sokaktan geçen kişi tarafından yerinden söküldü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda polis, kimliğini tespit ettiği M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Y., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.Y., akli dengesi yerinde olmadığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Y.'nin daha önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

