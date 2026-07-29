Haberler

Kuşadası'nda trafikte kavga: 2 gözaltı

Kuşadası'nda trafikte kavga: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde trafikte kavga eden otomobil sürücüsü Özgür D. ve yanındaki akrabası Çağrı D. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde trafikte kavga eden otomobil sürücüsü Özgür D. ve yanındaki akrabası Çağrı D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi ile diğer araç sürücüsüne toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulup, araçları trafikten 60 aynı süreyle menedildi.

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, dün, trafikte tartışan 2 otomobil sürücüsü araçlarında inerek kavga etti. Kavgaya araçlardaki diğer kişiler de karıştı. Birbirine yumruk ve tekme atan grubu, çevredekiler ayırdı. Kavga araç kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla otomobil sürücüsü Özgür D. ve yanındaki akrabası Çağrı D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçların 60 gün trafikten menedildiği, sürücülerinin ehliyetine ise 60 gün süreyle el konulduğu belirtildi. Ayrıca Özgür D. ve Çağrı D. ile kavgaya karışan diğer araç sürücüsü T.D.'ye toplam 540 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını

Evler yandı, hastalar tahliye edildi! Alevler hızla ilerliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor

Aylardır beklenen yasal düzenleme Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu

Boğazda hareketli anlar! Geçişler anında durduruldu
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada