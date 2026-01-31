Haberler

Aydın'da kamyonet tali yola yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 33 yaşındaki Barış Sönmez hayatını kaybederken, ağabeyi ve kuzeni ağır yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kamyonetin tali yola yuvarlandığı kazada Barış Sönmez (33) hayatını kaybetti, ağabeyi Vedat Sönmez (36) ile aracı kullanan kuzeni Devrim Sönmez (34) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuşadası'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Devrim Sönmez'in kontrolünü kaybettiği 09 L 3349 plakalı kamyonet, tali yola yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonette sıkışan sürücü Devrim Sönmez ve yanındaki kuzenlerinden Vedat Sönmez itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza sırasında yol kenarına fırladığı belirlenen Barış Sönmez'in ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar Devrim ve Vedat Sönmez'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın! Fabrika adeta küle döndü

İstanbul'da büyük yangın! Koca fabrika adeta küle döndü
Ziynetleri çalmak için eve giren hırsız 120. kez yakalandı

Ziynet hırsızı kadınlar yakalandı! Asıl şok emniyette ortaya çıktı
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu

Uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı

Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsondan milyonlar çıktı